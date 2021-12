Censis, cresce l’onda di irrazionalità: per 3 milioni il Covid non esiste

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il secondo anno di Covid. L'emergenza torna e infiltra la fiducia nella ripresa (e nell'uscita ormai alle viste), l'attesa di un nuovo inizio con uno sfondo di ansia, che la normalità tanto cercata non è solo la rappresentazione di essa. Ecco allora che sorge la necessità di un forte progetto, la spontanea evoluzione non basta più, il nostro sistema si deve ripensare a fondo e presentare un razionale programma di sviluppo.

Il 55esimo Rapporto del Censis sulla situazione sociale del Paese – la fotografia socio-economica forse più nota e autorevole dell'Italia – mette il luce come la società italiana è mutata e ha attraversato crisi ed emergenze con il continuo intrecciarsi di realtà emerse e sommerse e di lungo periodo, particolari e generali. Oggi questo non basta più. Senza una coscienza collettiva, capace di guardare dall'alto e lontano quel che la società chiede o attua, senza un'unitarietà di approccio agli investimenti sociali, senza immaginare una politica di sviluppo, il Paese rimane prigioniero delle sue fragilità.

Per il 5,9% degli italiani (3 milioni) il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile

Ma la pandemia ha messo in risalto – come emerge nel capitolo «La società italiana al 2021» - anche un altro aspetto forte, che con il Covid-19 è esploso: la società irrazionale. Ebbene, scrive il Censis, l'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile. E poi: il 5,8% è convinto che la Terra è piatta, per il 10% l'uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone. «Perché sta succedendo? È la spia di qualcosa di più profondo: le aspettative soggettive tradite provocano la fuga nel pensiero magico. Siamo nel ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali. Per l'81% degli italiani oggi è molto difficile per un giovane ottenere il riconoscimento delle risorse profuse nello studio. Il rischio di un rimbalzo nella scarsità: ecco i fattori di freno alla ripresa economica e le incognite che pesano sul risveglio dei consumi». La realtà di fondo è che accanto alla maggioranza ragionevole e saggia si leva un'onda di irrazionalità. «È un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico, che pretende di decifrare il senso occulto della realtà».

Siamo entrati nel ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali

Come detto per 3 milioni di persone il Covid non esiste, per il 10,9% degli italiani il vaccino è inutile e inefficace. Per il 31,4% è un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie. Per il 12,7% la scienza produce più danni che benefici. «Si osserva una irragionevole disponibilità a credere a superstizioni premoderne, pregiudizi antiscientifici, teorie infondate e speculazioni complottiste. Dalle tecno-fobie: il 19,9% degli italiani considera il 5G uno strumento molto sofisticato per controllare le menti delle persone». L'irrazionale che oggi si manifesta nella nostra società – scrive il Censis - non è semplicemente una distorsione legata alla pandemia, ma ha radici socio-economiche profonde, seguendo una parabola che va dal rancore al sovranismo psichico, e che ora evolve diventando il gran rifiuto del discorso razionale, cioè degli strumenti con cui in passato abbiamo costruito il progresso e il nostro benessere: la scienza, la medicina, i farmaci, le innovazioni tecnologiche. Ciò dipende dal fatto che siamo entrati nel ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali.

La fuga nell'irrazionale è l'esito di aspettative soggettive insoddisfatte

Questo determina un circolo vizioso: bassa crescita economica, quindi ridotti ritorni in termini di gettito fiscale, conseguentemente l'innesco della spirale del debito pubblico, una diffusa insoddisfazione sociale e la ricusazione del paradigma razionale. La fuga nell'irrazionale è l'esito di aspettative soggettive insoddisfatte, pur essendo legittime in quanto alimentate dalle stesse promesse razionali. Infatti, l'81% degli italiani ritiene che oggi è molto difficile per un giovane vedersi riconosciuto nella vita l'investimento di tempo, energie e risorse profuso nello studio.