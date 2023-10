Nobel dell’Economia a Claudia Goldin per gli studi di genere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudia Goldin ha vinto il premio Nobel per l’Economia 2023 per i suoi studi sul mercato del lavoro femminile. È la terza donna premio Nobel per l’Economia, la prima a vincerlo da sola, la prima per gli studi di genere, a cui ha dedicato la sua intera vita professionale. Non è solo un premio per lo straordinario lavoro di una studiosa, ma un riconoscimento che l’analisi delle differenze di genere, delle cause e persistenze di una delle più accentuate forme di disuguaglianza passate e presenti è un tema centrale per l’economia, una dimensione chiave per comprendere le più importanti trasformazioni socio-economiche del nostro mondo.

L’aumento della partecipazione delle donne al mondo del lavoro è una delle trasformazioni principali dell’ultimo secolo. I tassi di occupazione femminili sono più che triplicati nell’ultimo secolo, a fronte di valori costanti di quelli maschili. Tuttavia ancora oggi solo il 50% delle donne nel mondo lavorano, mentre la percentuale di uomini occupati è l’80 per cento. Quando lavorano, le donne sono pagate meno degli uomini – la differenza si attesta mediamente intorno al 13% nei Paesi Ocse – e difficilmente arrivano alle posizioni apicali. Perché? Quali sono le cause profonde e persistenti di questa disuguaglianza?

Il tema è importante, perché non si tratta solo di equità, ma anche di efficienza. Se le donne partecipano meno degli uomini al mercato del lavoro, si crea una perdita di talenti, di competenze e di lavoro e si riducono gli incentivi al lavoro di altre donne. Allocare in modo efficiente

il lavoro permette invece

di non incorrere in costi economici sostanziali.

Per rispondere alla domanda, Claudia Goldin ha compiuto un’analisi storica dettagliata dei divari di genere negli ultimi 200 anni di storia degli Stati Uniti. Goldin rivela l’esistenza di una relazione a U nell’evoluzione del lavoro femminile nel tempo, con tassi più elevati nel periodo pre-industriale rispetto al periodo dell’industrializzazione, quando per le donne sposate combinare lavoro fuori casa e famiglia diventa più difficile. La fase successiva è caratterizzata da un nuovo aumento dell’occupazione femminile grazie alla domanda di lavoro nel settore dei servizi, all’investimento delle donne in istruzione, al progresso tecnologico, all’introduzione della pillola anticoncezionale

che permette di controllare le nascite, al cambiamento di aspettative delle donne stesse riguardo le loro carriere future.

Non basta quindi la crescita economica per ridurre le differenze di genere nel mercato del lavoro – una lezione dalla storia che vale soprattutto oggi. Altri fattori diventano fondamentali: il contesto familiare (matrimonio e figli), le opportunità di combinare lavoro e famiglia, i progressi tecnologici, la trasformazione strutturale dell’economia ci permettono di comprendere le origini e il persistere dei divari di genere sul mercato del lavoro.