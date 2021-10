Nobel per la chimica a List e MacMillan, gli «ingegneri» delle molecole

Nobel per la fisica, Parisi: "Sono felice, non me l'aspettavo"

Il Nobel per la medicina a Julius e Patapoutian

Gli annunci seguono quello per l’assegnazione del Nobel per la Medicina e la fisiologia, che la Royal Swedish Academy of Sciences ha attribuito a David Julius (Usa) e Ardem Patapoutian (Libano), per la scoperta dei meccanismi che ci permettono di percepire temperatura e tatto.

La loro rivelazione «ci ha permesso di capire come calore, freddo e forze meccaniche possono attivare gli impulsi nervosi che ci permettono di percepire e adattarci al mondo attorno a noi» recita la motivazione del premio.