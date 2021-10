Nobel per la fisica a Parisi per le scoperte sulla teoria dei sistemi complessi

L’altra metà del Premio è andata a Parisi per gli aspetti teorici della questione, in particolare «per la sua scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria». Verso il 1980, si legge nel rapporto del Comitato per il Nobel, Parisi ha fatto «scoperte che figurano tra i più importanti contributi alla teoria dei sistemi complessi», che hanno permesso di comprendere e descrivere molti materiali e fenomeni differenti e apparentemente casuali nelle aree più diverse. In fisica, certo, ma anche in matematica, biologia e neuroscienze. I contributi di Parisi spaziano dalla fisica delle particelle alla meccanica statistica, ai vetri di spin, la materia condensata, i supercomputer e le reti neurali.

Le scoperte premiate quest’anno, ha affermato il presidente del Comitato per il Nobel, «dimostrano che le nostre conoscenze sul clima poggiano su solide fondamenta scientifiche, basate su una rigorosa analisi delle osservazioni». Insomma, tutti e tre i vincitori del premio hanno contribuito a «farci acquisire una visione più profonda delle proprietà e dell’evoluzione dei sistemi fisici complessi». Comportamenti di sistemi complessi esemplificati dalle spettacolari evoluzioni di stormi di storni nei cieli di Roma, come Parisi amava talvolta mostrare nelle sue conferenze.

Allievo di Nicola Cabibbo, col quale si laureò nel 1970 («Avrebbero dovuto dare a lui il premio, non a me. È stato un grande fisico e ha infuso conoscenza ed entusiasmo a una generazione di fisici italiani, me compreso», ha commentato a caldo Parisi all’annuncio del Premio), a Roma si è svolta tutta la carriera scientifica di Parisi. Su consiglio di Cabibbo, una tappa importante nella sua formazione scientifica fu l’attività di ricerca presso i Laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare a Frascati, vicino Roma.

Una carriera intervallata da lunghi soggiorni e da premi e riconoscimenti da parte di istituzioni scientifiche e accademie. E come Presidente dell’Accademia dei Lincei (attualmente è vicepresidente) si è impegnato a fondo nella battaglia contro la pandemia e in difesa della scienza. «Abbiamo la consapevolezza che un’altra pandemia verrà. Cosa dobbiamo fare per non farci trovare impreparati? Cosa deve fare la Scienza per prepararsi alla pandemia e cosa devono fare i governi per aiutare la Scienza ad andare in questa direzione?» chiedeva Parisi l’anno scorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dei Lincei. L’Accademia non può rimanere indifferente di fronte «all’enorme interesse di un pubblico sempre più vasto per la scienza e per le ultime novità scientifiche».

Nel combattere la pandemia la scienza ha avuto un ruolo importante. «Ma questo interesse nella Scienza ha avuto una ricaduta insospettata. Molte persone sono rimaste sconcertate dal vedere scienziati illustri accapigliarsi con la stessa veemenza che potrebbero avere esponenti politici di partiti diversi. Questo stupore è dovuto anche a una incomprensione del meccanismo in cui si forma il consenso scientifico. Quando si verifica un fatto nuovo, scienziati diversi propongono interpretazioni diverse». Provando e riprovando come diceva Galileo, «aumentando le conoscenze con nuovi dati, con nuovi esperimenti, si forma lentamente un consenso attorno a una delle interpretazioni proposte». Così procede la scienza.