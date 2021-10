Nobel per la pace ai giornalisti Ressa e Muratov. «Hanno difeso libertà di espressione»

3' di lettura

La Royal Swedish Academy ha assegnato il Nobel per la pace 2021 alla giornalista filippina Maria Ressa e al giornalista russo Dmitry Muratov «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è precondizione per la democrazia e per una pace duratura».

Ressa: «Questo premio ci dà forza»

«Questo premio ci dà forza per continuare la lotta per la verità» e per «uscire dall’oscurità». Lo ha detto la giornalista filippina Maria Ressa, dopo aver appreso la notizia del Nobel per la pace. A Manila, «il governo non sarà contento, ma la nostra è una battaglia per la verità. E la verità non esiste senza i giornalisti».

La libertà di espressione e di stampa, ha aggiunto, riguarda «non solo il futuro delle Filippine, ma le democrazie in tutto il mondo»

Nel 2012 Maria Ressa ha fondato Rappler, una digital media company di giornalismo investigativo. Nella motivazione del comitato per il Nobel è stato spiegato che la giornalista ha «usato la libertà di espressione per far luce sull’abuso di potere, l’uso della violenza e il crescente autoritarismo nel suo Paese natale, le Filippine».

Muratov: «Il Nobel è per i colleghi uccisi»

«Questo non è merito mio. Questo è Novaja Gazeta (il quotidiano russo indipendente co-fondato da Muratov, ndr): le persone che sono morte difendendo il diritto alla libertà di espressione. Visto che loro non sono qui con noi, a quando pare hanno deciso dovessi dirlo io: è di Igor Domnikov, Yura Shchekochikhin, Anna Stepanovna Politkovskaya, Nastya Baburova, Natasha Estemirova, Stas Markelov. È per loro». Così il giornalista russo Dmitry Muratov ha commentato il riconoscimento del premio Nobel per la Pace.