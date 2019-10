Nobel per la pace, quel tentato golpe in Etiopia che rischiò di detronizzare Abiy Ahmed Ero a Bahar Dar, mentre in giugno ci fu un tentativo di colpo di stato che mise in difficoltà Abiy Ahmed Ali, il primo ministro etiope cui l’Accademia di Stoccolma ha assegnato il Premio Nobel <b> <a uuid="" channel="" url="https://www.ilsole24ore.com/art/il-nobel-la-pace-assegnato-premier-etiope-abiy-ahmed-ACRcQ2q" target="_blank"/> </b>per la Pace. Ed ero a Gondar dove si nascose e fu scoperto e ucciso il generale golpista di Jacopo Giliberto

Ero a Bahar Dar, mentre in giugno ci fu un tentativo di colpo di stato che mise in difficoltà Abiy Ahmed Ali, il primo ministro etiope cui l’Accademia di Stoccolma ha assegnato il Premio Nobel per la Pace.

Ed ero a Gondar dove si nascose e fu scoperto e ucciso il generale golpista. E a Lalibela dove il golpista era nato, e dove ci furono proteste dei suoi sostenitori.

E racconto che cosa succede in caso di tentativo di colpo di stato.

Primo: non si vede niente. Niente truppa né polizia in giro.

Secondo: tutti i telefonini e le reti web sono resi muti.

Terzo: la comunicazione avviene solamente attraverso la televisione.

Amatissimo dai popoli galla e sidama delle grandi pianure oromo del sud, il primo ministro Abiy Ahmed Ali è meno apprezzato dai popoli degli altipiani abissini del nord, come gli amara e soprattutto i tigrini che per decenni (o secoli) hanno avuto le posizioni più alte nella società etiope.

Da anni l’Etiopia ha un ruolo di negoziatore per tutta l’Africa, di Paese non allineato e neutrale, ma ha avuto la storica guerra con i vicini odiosamati eritrei. La guerra ormai non era combaqttuta da un decennio, ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di firmare la pace con il Governo di Asmara. Questo coraggio è stato di Abiy Ahmed Ali, premiato « per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere i conflitti di confine con la vicina Eritrea». Il premio assegnatogli è «anche un riconoscimento di tutte le parti interessate che lavorano per la pace, la riconciliazione in Etiopia e nelle regioni orientali e nord-orientali dell’Africa», ha aggiunto il comitato, «con la speranza che il premio possa aiutare il premier Abiy Ahmed nel suo lavoro per la pace e riconciliazione».

Ma che cosa succede oggi quando in Etiopia c’è un tentativo di colpo di Stato? Mi è capitato di trovarmici in mezzo per diversi giorni, inseguìto dagli avvenimenti.

