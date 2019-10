Nobel della letteratura, vi ricordate gli italiani che lo hanno vinto? Facciamo un test in attesa di di conoscere il vincitore per il 2018 (l’anno scorso non venne infatti assegnato per lo scandalo di molestie sessuali che aveva coinvolto l'Accademia Svedese) e il vincitore per il 2019 di Serena Uccello

Partiamo con il primo indizio: sono sei. Un altro indizio: il primo italiano a vincerlo fu nel 1906 Giosué Carducci, l’ultimo nel 1997 Dario Fo? È chiaro che stiamo parlando del Premio Nobel che quest’anno vedrà ben due assegnazioni. Ma in attesa di conoscere il vincitore per il 2018 (l’anno scorso non venne infatti assegnato per lo scandalo di molestie sessuali che aveva coinvolto l'Accademia Svedese) e il vincitore per il 2019 proviamo a fare un test: vi ricordare gli italiani che lo hanno vinto?

L’accademia ha riconosciuto il talento dei nostri scrittori per sei volte dunque: dopo Carducci a cui il riconoscimento è stato assegnato per «non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma su tutto un tributo all'energia creativa, alla purezza dello stile ed alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica», a riceverlo nel 1926 è stata una donna (l’unica), Grazia Deledda, con questa motivazione: «Per la sua ispirazione idealistica, scritta con raffigurazioni di plastica chiarezza della vita della sua isola nativa, con profonda comprensione degli umani problemi».

Dopo la Deledda dodici anni dopo, nel 1934, toccherà a Luigi Pirandello («per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica e teatrale») . Di anni ne dovranno passare altri 25 prima di vedere un altro italiano di nuovo a Stoccolma: nel 1959 sarà infatti premiata la poesia di Salvatore Quasimodo («per la sua poetica lirica, che con ardente classicità esprime le tragiche esperienze della vita dei nostri tempi»).

Nel 1975 sarà la volta di un altro poeta: Eugenio Montale «per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni». L’ultimo italiano sarà, nel 1997, Dario Fo perché «seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi».