Nobel, politici e leader al Festival di Trento: l’Economia in 200 incontri

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Sono i due elementi che hanno rappresentato, nei fatti, i momenti di più profonda cesura nella storia recente dell’umanità. E di entrambi, pandemia e guerra, se ne ha purtroppo contezza nell’immediato, in quell’oggi che per la sua straordinarietà sarà ricordato nei libri di storia, ma con il quale adesso occorre fare i conti, con lenti interpretative quantomai cruciali. Il presidente del Gruppo 24 Ore Edoardo Garrone l’ha detto con chiarezza durante la presentazione del prossimo Festival dell’Economia di Trento: «Da imprenditore, voglio sapere come sta cambiando il mondo in seguito a pandemia e guerra e come dovrò fare il mio mestiere. Per questo sarò a Trento nei giorni del Festival, e non solo in veste di presidente del Gruppo 24 Ore. Sono certo che imparerò molto».

“Tra ordine e disordine”: eccolo il tema scelto per la XVII edizione del Festival dell’Economia di Trento nel nuovo format ideato dal Gruppo 24 Ore, incaricato dell’organizzazione dalla Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con Trentino Marketing e in programma dal 2 al 5 giugno prossimi. «Per il Gruppo – ha aggiunto Garrone – eventi come questo sono non solo motivo di orgoglio, ma anche un modo per confermare la nostra autorevolezza e quella del Paese».

Loading...

Tutto questo in un momento stretto fra due drammatici eventi, pandemia e guerra, che hanno cambiato il mondo e che stanno rivoluzionando i processi economici e politici che davamo ormai per acquisiti. A discuterne, all’interno di oltre 200 eventi articolati in quattro giornate, importanti attori economici, politici e culturali del nostro tempo, tra cui nove premi Nobel, 10 ministri, 75 relatori del mondo accademico, 20 economisti internazionali, 26 esponenti delle istituzioni, 33 manager e imprenditori.

«Travolti dalla quotidianità – ha detto ieri al Mudec il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, durante la presentazione del Festival – non ce ne rendiamo conto, ma siamo protagonisti da due anni di eventi che stanno cambiando il mondo e saranno studiati nei libri di storia. Stiamo vivendo momenti di profonda trasformazione, un susseguirsi di avvenimenti che meritano di essere approfonditi e analizzati. L’ordine globale che pareva consolidato è messo in discussione. Tutti siamo consapevoli che qualcosa d’importante sta cambiando, ma non sappiamo quale sara il punto di arrivo».

Quello di Trento sarà un Festival, spiega ancora Fabio Tamburini, nel solco «del mondo accademico, dell’Università. Al tempo stesso però come Sole 24 Ore porteremo qualcosa in più. A partire da una maggiore attenzione all’economia industriale. Il peccato grave di questo Paese è di non avere mai avuto una politica industriale adeguata. Se fosse stato così sarebbe un Paese diverso e migliore». Attenzione particolare sarà data anche «all’economia del territorio».