Nobel economia a Banerjee, Duflo e Kremer per gli studi sulla lotta alla povertà

I vincitori, secondo le motivazioni del premio, si sono distinti per aver «introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la povertà globale. In due decenni, il loro nuovo approccio sperimentale ha trasformato l'economia dello sviluppo, che ora è un fiorente campo di ricerca».

L’anno scorso il premio è andato a William D. Nordhaus dell'Università di Yale e Paul M. Romer della Stern School of Business di New York per aver portato il pensiero a lungo termine sulle questioni climatiche e l'innovazione tecnologica nel campo dell'economia.

Ogni premio porta con sé un premio in contanti di 9 milioni di corone (917.000 dollari).