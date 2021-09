Frescobaldi debutta nel Nobile di Montepulciano: acquistati 35 ettari da Cragnotti

2' di lettura

Frescobaldi si rafforza in Toscana e in una delle Docg di punta del vino toscano: il Nobile di Montepulciano. La Marchesi Frescobaldi infatti ha fatto sapere di aver concluso l'acquisizione della Tenuta Corte della Flora, realtà di 90 ettari di terreno di cui 35 vitati e che finora era dell'imprenditore romano Sergio Cragnotti noto in passato per i suoi trascorsi in Ferruzzi e Montedison prima e in Cirio-Bertolli-De Rica. Nel settore agroalimentare ha operato anche rilevando alcune centrali del latte di diverse città italiane a cominciare da quella di Roma, poi fondò la Eurolat successivamente ceduta a Parmalat. Ma Cragnotti ha raggiunto una grande notorietà soprattutto come presidente della squadra di calcio della Lazio con la quale vinse anche lo scudetto nella stagione 1999-2000.

Il gruppo guidato da Lamberto Frescobaldi (seconda realtà del vino italiano per redditività con un rapporto tra risultato netto e fatturato che secondo Mediobanca è del 24,5%) rafforza così la propria base produttiva giunta ormai a sfiorare i 1.500 ettari di vigneto in tutte le principali aree viticole della Toscana (da Castello di Nipozzano a Castello di Pomino nel Chianti Rufina, Rémole a Sieci, Tenuta Castiglioni a Montespertoli, Perano a Gaiole in Chianti, oltre al Chianti classico e poi Tenuta Ammiraglia in Maremma e Castelgiocondo a Montalcino). Tenute alle quali si aggiungono vere perle enologiche come Masseto e Ornellaia a Bolgheri o ancora Luce sempre a Montalcino.

Loading...

Alla vera e propria collana di tenute in Toscana va poi aggiunta Tenuta Attems in Friuli Venezia Giulia. Adesso la nuova scommessa sul Vino Nobile di Montepulciano descritto in alcuni documenti che risalgono fino all'anno 789 come vino dalle grandi qualità.

«Siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo alla notorietà della zona – ha commentato il presidente di Marchesi Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi–. Ci impegneremo con lo slancio di sempre nel coltivare l'unicità del territorio di Montepulciano, area davvero vocata che conserva in sé un centro abitato con meravigliose caratteristiche di borgo medievale dal fascino e bellezza mozzafiato». «Ho iniziato a lavorare a Montepulciano nel 1985 – ha aggiunto l'enologo e direttore tecnico della Marchesi Frescobaldi, Nicolò D'Afflitto – e sono felice di tornare in una denominazione importante dove il Sangiovese dà una espressione al terroir unica e tipica».