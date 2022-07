Nobiltà dell’officina, dove uomo e tecnica creano il futuro insieme

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante gli scenari modificati e le numerose transizioni fra il periodo in cui si è affermata la modernità, negli anni 50-60, e quello successivo, quando è avvenuto il passaggio verso la dimensione di lavoro in epoca post-moderna, rimane ancora oggi viva nell’opinione pubblica la convinzione che i luoghi della produzione – gli ambienti dove conta la destrezza delle mani e si realizza il dialogo tra abilità umane e tecnologia – sono ancora inaccessibili e, dunque, quasi del tutto sconosciuti.

Svelare le fabbriche

È vero che ci sono aziende visitate da scolaresche o da gruppi organizzati. Ed è anche vero che ormai sempre più di frequente, accanto ai tradizionali capannoni delle officine, sorgono spazi espositivi, showroom , strutture museali che raccontano la storia e il processo produttivo di quell’azienda e contribuiscono alla costruzione del brand . Ma sono eccezioni rispetto alla norma che invece, il più delle volte, purtroppo, sembra essere rimasta ferma al tempo in cui Ottiero Ottieri, uno degli intellettuali più organici all’universo dell’industria, rifletteva su come fossero considerate impenetrabili e lo dichiarava in un frammento del suo Taccuino industriale che porta la data del novembre 1954: «Il mondo delle fabbriche è un mondo chiuso. Non si entra e non si esce facilmente. Chi può descriverlo?».

Il frammento sarebbe finito in una pagina del diario intitolato La linea gotica, pubblicato nel 1963, l’anno cruciale del boom economico, ed è sufficiente a fotografare un’epoca in cui l’officina rappresentava certo la realtà più accreditata all’affermarsi della modernità in tutto il Paese, però destinata solo agli addetti ai lavori, operai o impiegati che fossero. Come si fa a narrare un’impresa se non la si conosce, se non la si vede? Non a caso l’idea di una fortezza inespugnabile sarebbe rimasta a lungo negli occhi di chi avrebbe tentato il racconto (registi, scrittori, pittori, perisno musicisti), perché l’impresa, per quanto abbia cercato di evolversi nell’immagine che offriva di sé, si è dimostrata troppo spesso incapace di scrollarsi di dosso quell’aria di totem artificiale, quel senso di sopraggiunto, quel suo essere non previsto e tuttavia inevitabile, che le sue strutture manifestavano in chiunque si avvicinasse ai cancelli.

La sua “innaturale” presenza – innaturale perché addizionata in maniera disarmonica a un paesaggio che non la prevedeva inizialmente – ha continuato a frapporsi all’antropologia di una certa quotidianità come una lente opaca, un discrimine tra un prima, forse ancora troppo ingenuo, e un dopo, dove l’ingenuità si è infranta eppure ha continuato a tenere in uno stato di lontana diffidenza le casalinghe, in ragazzi in età scolare, le famiglie immigrate dalla campagna, tutta gente che, nonostante vivesse a due passi da una qualsiasi fabbrica, non conosceva nulla più del muro di cinta o delle ciminiere che svettavano in altezza o del suono abitudinario della sirena. Perciò essa ha continuato a rappresentare un’intrusa all’interno di un contesto urbano, di cui costituiva un paragrafo tanto appartato da generare sospetto.

Aprirsi alla comunità

Negli anni prima, durante e dopo il miracolo non era facile metterci piede, sia pure per soddisfare il semplice desiderio di capire come funzionasse l’organizzazione delle mansioni umane accanto alle macchine e cosa si producesse. Sicché le parole di Ottieri colgono una verità latente e fissano il paradigma del luogo impossibile da narrare. «I pochi che ci lavorano – continua – diventano muti, per ragione di tempo, di opportunità. L’operaio, l’impiegato, il dirigente, tacciono. Lo scrittore, il regista, il sociologo, o stanno fuori e allora non sanno; o, per caso, entrano, e allora non dicono più».