Noble Panacea potenzia la distribuzione selettiva nel mercato italiano

«Il forte legame tra il mercato italiano e Noble Panacea è dettato da alcune importanti e specifiche ragioni. Innanzitutto, l’Italia ha una propensione naturale e storica nel comprendere, riconoscere e apprezzare il lusso e la qualità artigianale. È infatti la patria a cui appartengono molti tra i più importanti capolavori artistici, alcuni dei quali si ispirano proprio agli ideali scientifici nel definire la bellezza: noi ci serviamo di tecnologie supramolecolari molto sofisticate per potenziare la bellezza; si può quindi dire che la nostra tecnologia Osmv è una vera e propria scultura molecolare, un capolavoro in sé. Inoltre, l’Italia è il quarto mercato per la skincare di lusso e si prevede una crescita stabile e sostenibile nei prossimi cinque anni. L’affinità del mercato italiano con le proposte di Noble Panacea è notevole ed è confermata dai positivi trend di acquisto da parte dei clienti italiani fin dal 2020».

Chi parla è Céline Talabaza, ceo di Noble Panacea, brand di skincare di fascia fondato da Sir Fraser Stoddart premio Nobel per la chimica 2016 per il suo operato nello studio del moto molecolare, durante il quale ha scoperto e brevettato il Vaso molecolare organico. Le formule sono create da scienziati che aderiscono ai 12 Principle of Green Chemistry, senza additivi, i prodotti sono sostenibili sia nel packaging che nelle formulazioni e in monodosi completamente riciclabili grazie alla partnership con TerraCycle.

In Italia il brand è venduto su Net-A-Porter e Luisa Via Roma, «due piattaforme molto selettive per quanto riguarda i marchi di bellezza, strutturate per rispondere ai desideri e necessità dei consumatori digitalmente agili e di fascia alta, perfettamente in linea con la clientela tipica di Noble Panacea – spiega il ceo –. Inoltre, siamo presenti anche su The Beautyholic Shop, dove attualmente stiamo registrando una crescita a tre cifre e dove vediamo un grande potenziale. Infine, siamo disponibili su noblepanacea.com attraverso il quale spediamo ovunque in Italia». E aggiunge: «Alla luce del grande trend di crescita e il continuo interesse che stiamo riscontrando da parte del mercato italiano, stiamo puntando ad accrescere la nostra presenza sul territorio. Siamo infatti già presenti a La Rinascente Roma, abbiamo lanciato il corner a La Rinascente Firenze, mentre in quella di Milano l’apertura è prevista nella primavera 2023».