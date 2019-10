Nobu svela i segreti dell’alta ospitalità (dalla colazione al letto perfetto)

Nobu, lo chef imprenditore a quota 17 hotel nel mondo Photogallery18 foto Visualizza

Tutti i vostri hotel hanno il ristorante. È lì che si fa la prima colazione?

Nel nostro concept, la colazione viene servita in camera. L’ospite ordina da un menu con piatti giapponesi del mattino, per esempio, yudofu (tofu bollito per pochi minuti) e uova strapazzate donburi con fiocchi di salmone grigliato su alghe nori e riso bianco: è il nostro cavallo di battaglia. Facciamo anche i classici waffle, però al tè verde.



Come definirebbe lo stile degli hotel Nobu?

L’estetica è dichiaratamente giapponese: sandali “zori” invece delle pantofole in spugna, accappatoi-kimono e i famosi wc hi tech (solo nelle suite, ndr). Poi però decliniamo lo stile alla tradizione e al gusto locale.



Come scegliete le location?

La nostra è una compagnia di management: non possediamo gli alberghi, li gestiamo, quindi andiamo dove ci chiamano. Prossimamente in Arabia Saudita, a Toronto, Tel Aviv, San Paolo, e stiamo creando anche un concept residenziale.



Come spiega questo successo?

Semplicemente chiedono il nostro management perché vedono i risultati (ottima reputazione e camere piene) e riconoscono il nostro talento per gestione, team e stile.



Oltre a Nobu, lei è anche Matshuisa, altro gruppo di suoi ristoranti. Che differenza c’è?

Nobu è il mio nome di battesimo, Matshuisa il mio cognome. Il mio primo ristorante, a Beverly Hills dal 1987, era Matshuisa. E quando De Niro mi ha proposto di aprirne uno insieme a New York lo abbiamo chiamato Nobu, per evitare confusioni. Sono sempre io, ma Matshuisa è un brand più intimo.