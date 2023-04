Nodo Pnrr, ipotesi risorse solo su progetti realizzabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Isolare i progetti “poco realistici”, portare avanti innanzitutto quelli realizzabili entro il 2026, lavorare sulle garanzie per le imprese che partecipano ai bandi e migliorare l’organizzazione della struttura della Pubblica amministrazione per il Pnrr. Dal ministro per il Made in Italy Adolfo Urso a quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il governo inquadra le mosse in atto nella trattativa con Bruxelles per rimodulare il Piano. Il confronto continuo coinvolge anche il Commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, che vede “un margine” e promette da parte dell’Europa “flessibilità” nell’esame della proposta italiana, quando arriverà.

Il tema è stato fra quelli principali dell’incontro di due giorni fa al Quirinale fra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Ed è al centro degli attacchi delle opposizioni, con la segretaria dem Elly Schlein che chiede all’esecutivo di riferire “urgentemente” al Parlamento sullo stato di attuazione. L’informativa del ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, è attesa a cavallo fra aprile e maggio. Dopo Pasqua i ministri risponderanno alla sua richiesta di una “risonanza magnetica di tutti i progetti”, che evidenzi criticità e soluzioni percorribili.

Loading...

Il Pnrr è stato “ereditato”, ha ribadito ancora la premier: “Avremmo fatto altro, ma il nostro impegno per l’interesse nazionale ci impone di lavorare per la sua realizzazione”. Intanto, il suo esecutivo rifiuta l’etichetta di scaricabarile. Non scarichiamo colpe su nessuno, è il ragionamento che si fa in ambienti di governo, ma nemmeno altri possono scaricarle su di noi: questo governo, insomma, avrà responsabilità se fra sei mesi, un anno, ci saranno ritardi. Per questo, sottolineano le stesse fonti, si lavora per cambiare ora il Pnrr, e tutti i passaggi sono accompagnati da un confronto con tutti i livelli istituzionali. Evitare strappi è la parola d’ordine.

La proposta allo studio prevede l’allineamento del Pnrr con le politiche di coesione (altri 43 miliardi per il 2021/27) e il Fondo per lo sviluppo e la coesione, in uno scenario che copre fino al 2029. L’idea, all’insegna della flessibilità, è quella di spostare negli altri due contenitori i progetti del Pnrr non realizzabili entro il 2026, dirottando le relative risorse su obiettivi più urgenti. Un indirizzo in linea con le idee di Confindustria. “Le risorse del Pnrr non sono soldi gratis - osserva il presidente, Carlo Bonomi - e bisogna agire con responsabilità concentrandosi sulle opere che servono davvero al Paese”.

Fra i nodi anche lo stadio di Firenze (come il Bosco dello sport di Venezia). “Pagarlo con il Pnrr è una follia, secondo Matteo Renzi, che chiede di dirottare le risorse su case popolari e scuole. Entro il 30 aprile il Piano rivisto, modificato con i capitoli RepowerEu, deve essere presentato a Bruxelles. “Forza Italia è convinta che si raggiungeranno gli obiettivi fondamentali”, ha spiegato il vicepremier Antonio Tajani.