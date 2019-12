Noi e loro. Le cause, le conseguenze e i rimedi dei conflitti tra gruppi Bastano a volte differenze del tutto insignificanti perché si creino conflitti fra gruppi di persone. Ma esiste una soluzione di Vittorio Pelligra

Mark Frechette e Daria Halprin nel film di Michelangelo Antonioni «Zabriskie Point» (Marka)

8' di lettura

Nel 1969 Roger Waters e Richard Wright, rispettivamente bassista e cantante e tastierista dei Pink Floyd compongono una canzone per la colonna sonora di «Zabriskie Point», film-capolavoro di Michelangelo Antonioni. Il pezzo è bellissimo e triste, così triste che Antonioni lo rifiuta. Finirà poi, quattro anni dopo, nell'album culto della band inglese “The Dark Side of the Moon”. Canta Waters: “Black and blue / and who knows which is which and who is who / Up and down / And in the end it's only round 'n round” (Neri o Blu / e chi sa cosa è cosa e chi è chi / sopra e sotto / e alla fine, poi, è solo rotondo).

Il padre di Waters era morto nello sbarco Alleato ad Anzio nel 1944 e la questione di cosa è il “noi” e di cosa, invece, il “loro”, del conflitto e della manipolazione delle identità, sarà sempre una cifra importante della poetica musicale del gruppo inglese.

Siamo noi e loro, neri e blu, italiani e stranieri, ma prima gli italiani e poi tutti gli altri. Sardine e gattini, mi piace la Nutella, a me invece no, non più. Rossoneri e nerazzurri, laziali e romanisti, Beatles e Rolling Stones, Nord e Sud, polentoni e terroni, East Coast e West Coast, eccetera, eccetera, moltissimi eccetera. Molti veri, molti falsi. Molti oggettivi, molti altri, troppi altri, fasulli.



Le dicotomie che viviamo, che siamo, che ci diamo ogni giorno sono innumerevoli, stratificate, alcune sono profonde e reali, altre sono, invece, artificiose e insignificanti. Tutte, però, ma proprio tutte, hanno il potere quasi magico di influenzare in maniera rilevante il nostro modo di pensare, di percepire la realtà e di agire nei confronti degli altri.

Quando ad un certo punto della nostra evoluzione abbiamo iniziato a vivere in gruppi eterogenei, in villaggi popolati da aggregazioni di clan non direttamente collegati geneticamente tra loro, si è presentata una sfida culturale nuova: come promuovere la cooperazione tra individui che fino ad allora avevano collaborato, si erano aiutati a vicenda e avevano condiviso risorse sulla base della “kin selection”, una forma di altruismo di parentela, visto che tale collante genetico iniziava, ora, a venir meno.

Se un tempo era naturale che la maggiore quota di geni condivisa tra due o più soggetti, significasse una maggiore spinta verso comportamenti di aiuto, ora che la vicinanza genetica veniva meno cosa avrebbe reso coesi e solidali i gruppi? Là dove non possono i geni, può spesso l'evoluzione culturale. Questo collante culturale è il “senso del noi”, che inizia a svilupparsi anche sostenuto da importanti processi biologici. Un senso di identità che ora non si fonda più esclusivamente sulla condivisione di parte del patrimonio genetico, ma su qualcosa di più sfumato, superficiale, transitorio, ma non per questo meno concreto e ed efficace: l'identità di gruppo. La capacità di sentire affinità, vicinanza e solidarietà con i membri del nostro stesso gruppo, benché del tutto estranei da un punto di vista genetico, ha rappresentato una svolta evolutiva, nella nostra storia culturale, che ci ha procurato grandi vantaggi in tempi nei quali, dalla coesione del gruppo, dipendeva in maniera diretta la sopravvivenza del singolo. Questa tendenza all'identificazione, benché le condizioni esterne e le sfide che, come specie, oggi siamo chiamati ad affrontare siano radicalmente mutate, sopravvive e agisce nelle nostre vite e nelle nostre comunità.

Le identità di gruppo e i conflitti

Henri Tajfel, psicologo inglese di origini polacche, venne catturato dai tedeschi durante la guerra in Francia e rinchiuso, ancora ventenne, in un campo di lavoro. Solo alla fine del conflitto scoprirà che il resto della sua famiglia e la maggior parte dei suoi amici erano stati sterminati nei campi di concentramento nazisti. Anche per lui, come per molti altri studiosi