Noi italiani chiamati a uno scatto di orgoglio: investiamo nella nostra economia

In Italia, migliaia di imprese, asse portante della crescita economica del paese, hanno reso ineguagliabile la fama del marchio “Made in Italy” in ogni angolo del pianeta; “Made in Italy è il brand più riconosciuto a livello mondiale. In settori come la moda, il cibo, il design, la meccanica di precisione e l'automobile, siamo in grado di raccontare storie ed esempi imprenditoriali di successo e portatori di un inestimabile valore sociale ed economico. Dietro ad ogni impresa c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa, ci sono famiglie legate da un filo comune: il valore del lavoro e dell'impresa.

Per gli italiani è giunto il momento di uno scatto di orgoglio, di diventare protagonisti della vita economica nazionale, di assumere le proprie responsabilità di cittadini. L'andamento dell'economia è il risultato di un fenomeno path-dependent, non è un fenomeno naturale che si evolve in modo indipendente, dipende dalla fiducia e dalla partecipazione dei soggetti coinvolti, dal nostro impegno in prima persona.

La fiducia è un elemento fondamentale degli investimenti e della crescita: pensiamo alla stessa radice etimologica della parola credito. Per noi e per i nostri figli, non possiamo e non dobbiamo più attenderci solo che sia un'entità terza, lo Stato, le banche, l'Europa, a cavarci dai guai.



Agli attuali livelli di quotazione, l'investimento sulla Borsa di Milano avviene a livelli di valutazione particolarmente bassi: il P/BV del FTSE All Share è pari a 0,90, cioè il valore delle aziende quotate espresso dai prezzi attuali è inferiore al valore contabile dei mezzi propri. In nessun paese europeo questo rapporto è inferiore a 1.

A questi livelli di quotazione nessun imprenditore ragionevole può varare un aumento di capitale. Il valore totale delle aziende quotate sulla Borsa Italiana è pari, oggi, a meno di 500 miliardi di euro. Il valore totale delle imprese italiane quotate è oggi uguale al valore di Facebook!