Noi, «spose della foresta» Nel 2016, a 86 anni, la grande scrittrice irlandese è partita per la Nigeria per incontrare le studentesse sopravvissute al ratto di Boko Haram e raccontare una tragedia universale di Lara Ricci

N el 2016 a 86 anni, e poi ancora nel 2017, dopo una vita passata a scrivere romanzi e racconti che parlano di violenza e soprusi sulle donne, di «come le donne siano punite per i loro peccati o soffrano per la loro innocenza», Edna O’Brien è partita per la Nigeria. Tempo prima aveva letto un articolo che riferiva il ritrovamento nella foresta di Sambisa di una delle 276 studentesse rapite nel 2014 a Chibok dalle milizie di Boko Haram. Riuscita a scappare col figlio generato dagli stupri subiti, l’adolescente pareva aver perso la testa.

«Prima ero ragazza, adesso non più. Puzzo. Il sangue si asciugava incrostandomi il corpo intero, e la gonna iro a brandelli. Le viscere, un pantano», racconta nell’incipit la protagonista di Ragazza, l’ultimo lavoro di O’Brien, che in un’intervista ha definito il più difficile, doloroso e quello che più l’ha turbata di tutta la sua vita. Un testo di fantasia, nato però dall’incontro con le giovanissime Rebecca, Abigail, Hope, Patience, Fatime, Amina, Hadya sopravvissute al ratto: «tutte con storie da raccontare ma frenate dal tatto e dalla riservatezza». La scrittrice irlandese, che ha conosciuto la violenza di un padre alcolizzato e quella di un paese patriarcale e bigotto che mise al bando i suoi primi romanzi, colpevoli di raccontare il desiderio femminile, ancora si commuove ripensando a quei dialoghi stentati.

Ciò che le ragazze non potevano confessare, chiuse nel mutismo dello stupro («Gli racconto le cose, per non raccontargli le cose» fa dire alla sua protagonista) O’Brien, l’ha colto dalle testimonianze raccolte da Abuja a Jos, a Kaduna, e in diversi campi profughi, di medici, psichiatri, giornalisti, antropologi, membri di organizzazioni non governative e volontari di ogni angolo del mondo.

La voce narrante Maryam mescola così le grida mute di tante ragazze abusate dai fanatici. Un monologo trascinante e a tratti allucinato in cui si passa improvvisamente dal passato al presente, pur raccontando il passato, per sottolineare forse l’immanenza dei momenti più tragici. Le prime cento pagine sono la cronaca della fuga dai rapitori, con una compagna che morirà e al collo la neonata che grida per la fame e la sete («Le urla le salgono dagli abissi dello stomaco vuoto, urla rauche, selvagge, e le dico: – Tu non hai nome e non hai padre –. Lo abbaio. Certe volte avrei voglia di ucciderla. Ho i seni non più grandi di due portauovo e mi sta tirando i capezzoli, come se anche lei volesse uccidermi»).

Una lunga analessi rievoca il rapimento, il trasferimento in un campo in mezzo alla foresta dove le ragazzine vengono raccolte nel cortile per pregare il dio degli aggressori, per essere indottrinate, o stuprate una a una su un tavolo da numerosi combattenti («Stendendomi sul tavolo alzai gli occhi e vidi poche stelle lontanissime fra loro vacillare in cielo. Non era ancora buio. Fu come essere pugnalata e ripugnalata, poi un urlo feroce quando riuscì a penetrarmi. Dissi addio ai miei genitori e a tutti quelli che conoscevo. Ero annebbiata quando mi alzai. Nel secchio colavano grumi di sangue (...). Eravamo troppo giovani per sapere cos’era successo»). Stupri che si ripetono periodicamente e da cui può sfuggire chi ha le mestruazioni - e dunque non è gravida - se viene scelta come sposa da un miliziano.