Nokia, arriva il taglio delle stime sulla redditività al 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La perdita del contratto con AT&T, andato a Ericsson per 14 miliardi di dollari, fa sentire tutto il suo peso sulle prospettive di Nokia. Il big finlandese delle infrastrutture per le Tlc ha infatti comunicato di aver tagliato il suo obiettivo di redditività a lungo termine. E così, nell’indicare che il suo business nel 5G dovrà affrontare sfide importanti nei prossimi anni, ha abbassato l’obiettivo di margine operativo comparabile che intende raggiungere entro il 2026 ad «almeno il 13%», da una precedente stima di «almeno il 14%».

I tagli sull’occupazione

Il lungo inverno di Nokia non accenna a finire. A ottobre era stato dato l’annuncio di un taglio fino a 14mila posti di lavoro per ridurre i costi, con l’indicazione di non aspettarsi alcuna ripresa immediata del mercato dopo aver registrato un calo del 20% nelle vendite del terzo trimestre a causa della domanda più debole di apparecchiature 5G.

Loading...

Il rallentamento degli investimenti delle telco

Adesso l’annuncio della revisione al ribasso delle stime del margine operativo di gruppo. Comunque un «cambiamento prudente», ha affermato la società, aggiungendo che vede ancora opportunità per aumentare i margini oltre il 2026 e ritenendo l’obiettivo del 14% alla portata a lungo termine. Tuttavia per ora resta agli atti il taglio, prosecuzione di una parabola iniziata con scelte sui chipset che hanno portato Nokia a rimanere indietro rispetto ai competitor e che oggi deve fare i conti con l’aumento dei tassi d’interesse e la diminuzione degli investimenti in un ambito - gli impegni sulle reti 5G - capital intensive per gli operatori committenti.

Il ritorno nella rete di Deutsche Telekom

La speranza è riposta in alcuni ordini, comunque significativi. Nokia e Deutsche Telekom hanno annunciato un accordo per una rete Open Ran in Germania, segnando il ritorno dell’azienda finlandese nel network del gruppo tedesco da cui era uscita nel 2017. «L’infrastruttura di rete – ha commentato Pekka Lundmark, Presidente e ceo di Nokia – sta registrando un miglioramento dell’acquisizione degli ordini in tutta la sua attività».