Nokia crolla a Helsinki con taglio outlook, a Stoccolma tonfo di Ericsson dopo i conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Finale di settimana decisamente pesante in Borsa per i maggiori produttori nordici di apparecchiature per le tlc. Il titolo Nokia Corporation a Helsinki cede il 9,6% a 3,53 euro, mentre a Stoccolma la quotazione della svedese Ericsson arretra dell'8% a 53,88 corone. Nokia è bersagliata dalle vendite dopo avere ridotto le sue prospettive annuali, mentre Ericsson viene penalizzata dai conti del secondo trimestre, appesantiti dai costi della ristrutturazione.

Nokia ha annunciato di avere abbassato a 23,2-24,6 miliardi di euro le prospettive di fatturato per il 2023 dalla stima precedente di 24,6-26,2 miliardi. Il margine operativo viene di conseguenza ridotto a 11,5-13% da 11,5% -14%. Gli analisti interpellati di Capital IQ si aspettavano in media un fatturato di 25,6 miliardi. Per il secondo trimestre il gruppo anticipa in via preliminare vendite nette per 5,7 miliardi di euro, «invariate a valute costanti», contro i 6,04 miliardi attesi in media dagli analisti e un margine operativo dell’11%. «Le prospettive più deboli per la domanda nella seconda metà dell’anno sono dovute sia al contesto macro-economico, sia allo smaltimento degli stock da parte dei clienti. Le spese al consumo sono sempre più influenzate dall’elevata inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse, oltre che dal rinvio di alcuni progetti al 2024 in particolare in nord America», spiega Nokia, che comunicherà i dati finali del secondo trimestre il 20 luglio.

La rivale Ericsson li ha invece già annunciati. Nei tre mesi le vendite sono diminuite del 9% a livello organico a 64,4 miliardi di corone svedesi (+3% reported), riflettendo «un netto calo in Nord America, in parte compensato dal forte andamento in India», con un margine lordo in calo al 37,4% da 42,1%. In base ai dati di Refinitv Eikon i ricavi sono peraltro superiori alle attese che puntavano in media a 63,9 miliardi. L’Ebit è negativo per 0,3 miliardi da 7,3 miliardi, con un margine pari a -0,5% da +11,7%. Il trimestre si è concluso con una perdita di 0,6 miliardi di corone dall’utile di 4,7 miliardi un anno prima. Il gruppo sottolinea che il rosso è dovuto essenzialmente ai costi di ristrutturazione e che l’Ebit esclusi tali costi ammonta a 2,8 miliardi, con un margine del 4,4%.

Ericsson evidenzia che la performance del trimestre è «in linea con le previsioni del gruppo, nonostante l’incerto contesto macro-economico e i significati cambiamenti del mix di mercato». Il semestre ha registrato ricavi per 127 miliardi (+8% reported) con un utile di 1 miliardo di corone, in calo dell’87%. Per il terzo trimestre il gruppo prevede tendenze e mix di mercato simili al secondo, con un margine Ebita in linea o leggermente più alto del secondo, seguito da un rafforzamento stagionale nel quarto. «Basandoci sulla nostra forte posizione e nonostante condizioni di mercato difficili, abbiamo realizzato un solido trimestre, in linea con le attese. Andiamo avanti con disciplina e focus senza perdere di vista il lungo termine. Stiamo puntando sulla nostra tecnologia 5G, facendo crescere il nostro business imprese e dando impulso alla nostra trasformazione culturale per accelerare la nostra traiettoria di crescita», ha commentato Borje Ekholm, presidente e ceo di Ericsson. «Le aziende pensavano che la domanda sarebbe ripartita nel secondo semestre, in particolare in America del Nord, ma sembra sempre più chiaro che questo è stato rinviato al 2024», è invece il commento degli analisti di OP Markets.