Nokia licenzierà fino a 14mila dipendenti: pesano prospettive del 5G e utili sotto le attese

Nokia taglierà fino a 14mila posti di lavoro a causa della riduzione degli investimenti nelle infrastrutture mobili di quinta generazione da parte degli operatori statunitensi ed europei. Il taglio rappresenta una riduzione dal 10% al 15% delle spese per il personale e si prevede un risparmio fino a 400 milioni di euro (421 milioni di dollari) l’anno prossimo e ulteriori 300 milioni di euro nel 2025, ha affermato in un comunicato la società di rete mobile con sede a Espoo, in Finlandia.

Utili sotto le attese

Anche Nokia, come altre importanti società quotate, ha pubblicato utili inferiori alle attese. Secondo un comunicato, l’utile operativo rettificato nel terzo trimestre è stato di 424 milioni di euro (467 milioni di dollari). Ciò si confronta con una stima media degli analisti di 545,2 milioni di euro, secondo un sondaggio di Bloomberg. L’utile per azione rettificato è stato pari a 5 centesimi, inferiore ai 7 centesimi stimati dagli analisti.

Futuro incerto

«Ci stiamo avvicinando al limite inferiore del nostro intervallo di vendite nette per il 2023 e verso il punto medio del nostro intervallo di margine operativo comparabile», ha affermato l’amministratore delegato Pekka Lundmark nella dichiarazione. In precedenza aveva dipinto un quadro cupo per la seconda metà dell’anno quando la società aveva declassato le previsioni per l’intero. Dopo il secondo trimestre, Nokia ha tagliato le previsioni di vendita per l’intero anno, con un margine operativo comparabile compreso tra l’11,5% e il 13%. Il limite superiore di tale intervallo era stato precedentemente visto al 14%.

Effetti collaterali del 5G

I produttori di apparecchiature 5G sono in difficoltà mentre gli operatori negli Stati Uniti e nell’Unione Europea cercano di tagliare le spese in conto capitale e adeguare le loro scorte. La rivale svedese Ericsson AB ha fornito una prospettiva deludente questa settimana, affermando che la debolezza del mercato persisterà nel quarto trimestre e oltre.