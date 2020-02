Nokia rivede la strategia, possibili fusioni o cessioni di asset Una possibilità che la società finlandese potrebbe prendere in considerazione è la combinazione con un concorrente come la svedese Ericsson o la collaborazione in determinate aree aziendali di Andrea Biondi

1' di lettura

Nokia lavora a possibili cessioni di asset o a una fusione sotto la pressione della forte concorrenza che assottiglia i margini del produttore finlandese di sistemi di rete. Le indiscrezioni sono state rese note dall’agenzia Bloomberg. Le azioni Nokia Corporation hanno perso circa un terzo del loro valore nell’ultimo anno. La società ha tagliato il suo outlook e sospeso il suo dividendo in ottobre. E questo rendeva meno sicura la posizione dell'amministratore delegato Rajeev Suri. Anche se nel quarto trimestre la società finlandese è tornata all’utile.



Una possibilità che Nokia potrebbe prendere in considerazione, stando alle indiscrezioni dell’agenzia americana, è la combinazione con un concorrente come la svedese Ericsson o la collaborazione in determinate aree aziendali. Tuttavia, una tale mossa dovrebbe superare ostacoli significativi, tra cui la pressione politica per preservare i posti di lavoro e il controllo antitrust. Il numero limitato di rivali diretti con Nokia richiederebbe inoltre particolari attenzioni se dovesse optare per una vendita completa.



L’annuncio di dicembre secondo il quale il presidente Nokia Risto Siilasmaa si avvierebbe all’uscita ha innescato speculazioni su cambiamenti più profondi in azienda. La società finlandese è diretta concorrente di Ericsson e della cinese Huawei. I tre maggiori player puntano a trarre il massimo vantaggio dagli investimenti dei gestori telefonici nelle reti mobili di prossima generazione, a cominciare dalla tecnologia 5G.