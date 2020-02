Nokia torna in utile: non succedeva dal 2015. Al via la battaglia per il 5G Il colosso finlandese di apparecchiature per reti di telecomunicazione Nokia torna a sorpresa in utile, un trend che il gruppo prevede anche nel 2020. Non succedeva dal 2015 di Mara Monti

(REUTERS)

Il colosso finlandese di apparecchiature per reti di telecomunicazione Nokia torna a sorpresa in utile un trend che il gruppo prevede anche nel 2020. Non succedeva dal 2015 di chiudere il bilancio in nero con profitti pari a 7 milioni di euro nel 2019 contro una perdita di 340 milioni dell’anno precedente.

Il fatturato è aumentato del 3,3% a 23,3 miliardi di euro e l’utile operativo si è attestato a 1,13 miliardi di euro, in crescita dell’1 per cento. Solo nel periodo ottobre-dicembre, Nokia ha triplicato l’utile netto a 563 milioni e ha registrato un utile per azione di 0,15 euro, superando le aspettative degli analisti.

«I risultati del quarto trimestre hanno segnato la fine di un anno difficile», ha affermato il ceo Rajeev Suri. Nokia ha annunciato di aver firmato 66 contratti per il 5G (contro i 79 di Ericsson e i 65 di Huawei) e per il 2020 prevede ulteriori investimenti in questo settore, confermando un margine operativo di circa il 9,5 per cento.



«Le nostre aspettative per il 2020 saranno simili al 2019, con la maggior parte degli utili operativi e del flusso di cassa che saranno generati nel quarto trimestre», ha affermato il gruppo in una nota. Nokia, che compete con Ericsson e Huawei per i nuovi accordi sulla rete 5G, prevede che la battaglia per ottenere nuovi contratti si farà più accesa nel 2020. Nessun dividendo verrà proposto dal consiglio di amministrazione per il 2019 nonostante le aspettative degli analisti di una cedola di 0,11 euro.

