Nokian Seasproof, debuttano i nuovi pneumatici per tutte tutte le stagioni di Danillo Loda

2' di lettura

Il produttore scandinavo di pneumatici Nokian Tyres amplia la propria gamma con l'introduzione a listino di una nuova serie “all-season”disponibile per auto, SUV e crossover. I nuovi arrivati fanno parted ella famiglia Seasonproof, e sono pensati per garantire la massima sicurezza in strada a prescindere dallo stato dell'asfalto con cu si devono confrontare, sia questo bagnato o particolarmente rovente.



La nuova gamma di pneumatici Nokian Seasonproof si compone di divers emisure, e tutte hanno il famoso simbolo del fiocco di neve (3PMSF), che indica che lo pneumatico è stato ufficialmente approvato per l'usoinvernale. La gamma di prodotti offre dimensioni adatte ad autovetture moderne, SUV e CUV con una selezione di 64 misure da 14 a 19 pollici,con indice di velocità di T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h), W(270 km/h). Undici misure selezionate saranno disponibili nell'autunno 2020 mentre il resto della della gamma verrà lanciato sul mercato all'inizio del 2021.



I nuovi pneumatici Nokian si basano sul concetto chiamato Season Sense. In pratica ogni pneumatico combina diverse caratteristiche, dal siping, passando per il design del battistrada per finire con una speciale mescola che lo rendono adatto a qualsiasi condizione dell'asfalto.L'aderenza sul bagnato o nel fango è possibile grazie a nuovi canalipresenti sulla gomma, mentre la mescola ad alto contenuto di silice consente, lunga durata (+25% rispetto al pneumatico all-season della generazione precedente) e bassa resistenza al rotolamento.D'inverno, quando l'asfalto e innevato o ghiacciato entrano in gioco gli Snow Claws sfaccetati, posti tra i tasselli del battistrada.Quest'ultimo integra i Booster Snow Grip che sono pensati per migliorare l'aderenza longitudinale e laterale.



La versione di Seasonproof destinata ai SUV presenta anche l'esclusivatecnologia Aramid Sidewall predisposta sulle pareti laterali del pneumatico che garantisce una migliore resistenza ad eventuali impatti laterali e relativi tagli, i più temuti dagli automobilisti in quanto questo tipo di incidente porta per forza di cose alla sostituzione del pneumatico.