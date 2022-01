Nokian Tyres, arriva il nuovo pneumatico invernale Hakkapeliita R5

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nokian Tyres svela il suo nuovo pneumatico invernale appositamente progettati per il rotolamento in condizioni meteorologiche avverse. Questa nuova generazione è stata sviluppata per un’ampia gamma di veicoli: Hakkapeliitta R5 è destinato alle autovetture, la versione che aggiunge la parola “SUV” è per questi veicoli e per i 4x4, mentre la EV è dedicata ai veicoli elettrici e ibridi. Pertanto, la nuova serie di prodotti Hakkapeliitta R5 offre una combinazione di grip ottimale in inverno, bassa rumorosità, accompagnata da un eccellente livello di comfort di guida.

La nuova gamma di prodotti Hakkapeliitta R5 si compone di oltre 160 versioni, con misure che vanno da 14 a 22 pollici. Hakkapeliitta R5 è offerto nelle categorie di velocità Q (160 km/h), R (170 km/h) e T (190 km/h) e sarà disponibile dall'autunno 2022.

Loading...

Progettato per autovetture e fuoristrada, Hakkapeliitta R5 offre “un’aderenza senza precedenti sul ghiaccio, comfort e caratteristiche di guida ecologica appositamente studiate per l’inverno più settentrionale”. In questo senso, Nokian Tyres ha sviluppato questo nuovo prodotto ad alte prestazioni con un nuovo design del battistrada, innovazioni in termini di aderenza, ed ha eseguito test intensivi e ricerca costante nel suo centro di ricerca e sviluppo.

Uno dei maggiori progressi in termini di sicurezza è stato grazie al rinnovamento del disegno del battistrada. “Il nuovo design Double Block Grip offre presa e maneggevolezza superiori, che si possono notare soprattutto nelle aree delle spalle del pneumatico. La rigida fila di blocchi del battistrada inizia al centro e si divide in due spostandosi verso l’area delle spalle”, afferma Nokian Tyres.

Le migliori prestazioni possibili su superfici scivolose sono garantite grazie all’Arctic Grip, microscopici cristalli mescolati alla mescola del battistrada e che funzionano come tacchetti incorporati, creando bordi affilati e resistenti all’interno della gomma. Progettate per prevenire lo slushplaning, le scanalature principali del battistrada aiutano a eliminare l’acqua e la fanghiglia tra lo pneumatico e la strada.