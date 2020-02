Nolangroup, numeri in crescita e punta sul Motomondiale di Gianluigi Guiotto

2' di lettura

Dopo l'acquisizione del 2019 da parte del gruppo 2 Ride Holding, che fa capo a due fondi d'investimento francesi (Eurazeo Pme e Nexicap), Nolangroup intende proseguire anche nel 2020 l'attività di sponsorizzazione dei piloti, tra cui due nomi d'eccezione della MotoGp: Danilo Petrucci, pilota Ducati, e Alex Rins, del team Suzuki; tra gli altri piloti “firmati” Nolan, troviamo il tester Stefan Bradl in MotoGp, Aron Canet in Moto2, Alonso Lopez in Moto3 e Chaz Davies e Federico Caricasulo in Superbike, oltre ad altri piloti in campionati come WorldSSP300, Mondiale Endurance, Civ e Dakar Rally.

L'attività di sponsorizzazione, oltre ad accrescere il know-how aziendale, contribuisce anche al settore commerciale: non a caso il nuovo modello sportivo X-803 RS Ultra Carbon, integrale racing di X-lite ad alto contenuto di carbonio, è stato già scelto da 7mila motociclisti.

Numeri in crescita

La presentazione dell'attività sportiva è stata l'occasione per un consuntivo dei primi cinque mesi dell'anno produttivo (in Nolangroup si va da settembre ad agosto): gli ordini hanno toccato quota 24 milioni di euro, in aumento rispetto all'anno scorso di circa il 20%; nei primi mesi di vendita della collezione 2020 sono stati venduti 55.573 caschi apribili (o modulari, i preferiti dai motociclisti), 53.370 integrali, 33.971 jet e 19.358 crossover.

L'obiettivo per i prossimi cinque anni è arrivare a totalizzare nel 2024 un fatturato consolidato di gruppo 2Ride di 205 milioni di euro (sono stati 131 nel 2019), cifra cui Nolangroup contribuirà incrementando il proprio fatturato da 42 a 67 milioni di euro, sempre nel 2024, soprattutto aprendo al mercato asiatico: Cina, Thailandia, Indonesia, Malesia hanno dimostrato di apprezzare il Made in Italy (Nolangroup è fornitore della polizia cinese).

Produzione in Italia

I 340 dipendenti di Nolangroup producono caschi a marchio Nolan, X-lite e Grex - circa 400mila unità l'anno - prodotti interamente negli stabilimenti di Brembate di Sopra (Bg) ed esportati in oltre 80 Paesi. In 2Ride Group sono presenti anche i marchi di abbigliamento e accessori per moto Bering, Segura, Bagster e Cairn, oltre a Shark, altro produttore di caschi: quest'ultimo con Nolangroup rappresenta il gruppo più importante nel settore dei caschi da moto in Europa, detenendo il 18% del mercato.