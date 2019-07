Noleggio auto: attenzione a clausole e franchigie

Se lo si leggesse, si scoprirebbe per esempio che si resta obbligati a comunicare subito qualsiasi evento riguardi l’utilizzatore temporaneo del veicolo e possa influire sulla sua capacità di guida, come eventuali incidenti, sospensioni della patente o addirittura semplici smarrimenti di questo documento (che poi comportano l’obbligo di ottenerne un altro entro sei mesi al massimo, se non su vuol essere esclusi dal servizio).

Non solo: ci si potrebbe rendere conto che il noleggiatore fissa divieti più severi rispetto a quelli previsti dal Codice della strada, come per esempio quello di bere alcol (a quel punto, il tasso alcolemico ammesso è zero per tutti, che invece il Codice impone solo a neopatentati e autisti di professione).

Nel contratto, infine, il cliente dichiara direttamente o indirettamente di aver controllato che il veicolo è non solo integro, ma anche perfettamente idoneo a circolare (quindi ha luci e impianti di bordo funzionanti, documenti tutti presenti a bordo eccetera). Per fare ciò occorre una serie di controlli tanto lunga e minuziosa da essere incompatibile con il tempo e l’attenzione che normalmente un cliente mette quando ritira un mezzo a noleggio. Dunque, una volta messa la firma sul contratto, ci si prende la responsabilità anche per quelle cose del veicolo che erano inefficienti, mancanti o irregolari già al momento della consegna.

Se il passeggero è senza cintura, multa anche al conducente

Il noleggio tradizionale

Problema analogo c’è da sempre nel noleggio tradizionale: si ritira un’auto di fretta, magari all’orario di chiusura dell’ufficio e in contemporanea con altri clienti atterrati con lo stesso aereo. Solo che c’è un modo per eliminare alla radice le possibili contestazioni per danni al veicolo: scegliere l’opzione contrattuale che prevede l’azzeramento di ogni franchigia e rende di fatto superfluo ispezionare il veicolo prima di ritirarlo. I costi salgono sensibilmente rispetto a quelli pubblicizzati in partenza, ma va tenuto presente che ormai oggi questi ultimi sono tenuti particolarmente bassi per attrarre clientela di tutti i tipi e che al minimo inconveniente (come un graffio per un errore in manovra o un atto vandalico) si rischia di rispondere di danni nell’ordine delle migliaia di euro.