Noleggio auto, UnipolRental cresce incorporando Sifà

Il settore del noleggio auto a lungo termine continua a crescere, come confermato dalla recente fusione per incorporazione di Sifà in UnipolRental. Infatti, UnipolSai S.p.A e la controllata UnipolRental S.p.A. hanno sottoscritto con Bper Banca e Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. (SIFÀ), entità interamente controllata da BPER, un accordo quadro finalizzato alla realizzazione di un progetto industriale nel settore del noleggio a lungo termine, da attuarsi anche attraverso la fusione per incorporazione di SIFÀ in UnipolRental. A esito della fusione, UnipolSai deterrà la partecipazione dell'80,013% del capitale sociale di UnipolRental, mentre Bper il rimanente 19,987%. Si consoliderà in questo modo il ruolo di UnipolRental come primo operatore italiano nel settore del noleggio a lungo termine con una flotta di 130.000 veicoli e oltre 40.000 nuove immatricolazioni nel 2023.