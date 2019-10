Noleggio a lungo termine: flotta vicina al milione di veicoli

2' di lettura

Sempre più aziende e privati scelgono il noleggio a lungo termine: la flotta è vicina al milione di veicoli (+13% vs il primo semestre dello scorso anno). Stanno pesando sul settore il clima di incertezza economica e le campagne di demonizzazione del Diesel che hanno spinto le aziende a prolungare i contratti in essere ben oltre i tradizionali 36 mesi piuttosto che rinnovare il proprio parco auto, a preferire le utilitarie e a ridurre il ricorso ai veicoli a gasolio (dal 75,5% al 66,2% delle vetture immatricolate dal noleggio a lungo termine) principalmente in favore di quelle a benzina passati dal 16,4% al 25%. Quasi tutte in crescita anche le alimentazioni alternative: 8.300 le vetture ibride (+9%), 3.400 le GPL (+19%). L'elettrico (quasi 1.500 auto e +42%) ha ormai superato il metano (1.000 unità, -32%). Sono questi i principali dati e trend del noleggio a lungo termine nel primo semestre del 2019 resi noti da ANIASA.

Dopo un 2018 all'insegna della crescita, ma segnato negli ultimi mesi dalla riduzione delle immatricolazioni, il noleggio a lungo termine nei primi sei mesi del 2019 ha oramai quasi raggiunto le 944.000 unità e per la prima volta nei sei mesi iniziali dell'anno ha superato i 3 miliardi di euro di giro d'affari. Nel primo semestre 2019 si è confermato il trend in crescita dei privati che al posto dell'acquisto dell'auto scelgono di prenderla in noleggio a lungo termine. Secondo stime dell'Associazione già oggi è stata superata quota 52.000 contratti, un dato ancora contenuto che però negli ultimi due anni ha visto più che raddoppiare la flotta e che ha evidenti margini di espansione. Collegato alla crescita dei privati spicca il dato di aumento delle utilitarie, 42.000 veicoli (+17% e una quota che supera il 25% del totale immatricolato a noleggio), a fronte di un calo complessivo di tutti gli altri segmenti, in particolare delle medie-superiori (35.000 e -13%).