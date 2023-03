Noleggio a lungo termine verso il 30% delle immatricolazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mille vetture al giorno: è questa la media delle auto immatricolate dal noleggio nel 2022. Secondo i dati di Aniasa (l’associazione di categoria), infatti, lo scorso anno il noleggio (sia a lungo sia a breve temine) ha immatricolato complessivamente 365mila vetture, quasi il 28% del totale immatricolazioni registrate da un mercato automotive in deciso calo rispetto al 2021 (-9,5%), confermando il suo ruolo chiave nella diffusione delle auto a basse emissioni, con una quota del 30% delle auto elettriche e del 56% delle ibride plug-in.

Dopo aver stabilmente superato il 25% del mercato, il noleggio è oggi proiettato verso il raggiungimento di quota 30% del totale immatricolazioni, livello ancora mai raggiunto in Italia. Anche grazie alla decisione tardiva del Governo di ricomprendere le vetture a noleggio nella platea dei beneficiari degli incentivi, negli ultimi mesi dell’anno gli operatori di questo settore, che nella prima parte del 2022 avevano accusato un rallentamento nelle immatricolazioni, hanno ripreso la marcia, chiudendo con un dato decisamente positivo nel confronto con l’anno precedente (+9,5%). La crescita va addebitata esclusivamente al noleggio a lungo termine, che ha chiuso il 2022 con un significativo +19% (302.116 auto), a conferma della conquista di nuove fasce di clientela, in particolar modo tra i privati. È uno studio realizzato da Unrae (l’associazione delle case automobilistiche estere che operano nel nostro Paese) a chiarire ulteriormente i trend relativi alla penetrazione del noleggio nelle diverse fasce di utenza. Secondo questo studio, nel 2022 in Italia sono stati siglati 617.776 contratti di noleggio a lungo termine di autovetture, con una crescita del 15,8% rispetto ai 533.535 del 2021. La ripartizione tra le due macro-aree di utilizzatori vede la quota maggioritaria dell’85,2% sempre appannaggio delle società, titolari di 526.606 contratti (+16,3% sul 2021), e la restante quota del 14,8% a favore degli utilizzatori privati, con 91.170 contratti, cresciuti del 12,8% sull’anno precedente.

La regione dove si fa il maggiore ricorso al noleggio a lungo termine in Italia è la Lombardia (31,2% dei contratti), seguita da Lazio (13,9%) e Piemonte (13,3%). La Calabria ha il primato dei contratti nel canale degli utilizzatori privati (39%), seguita da Puglia (30,9%) e Molise (29,9%), che supera di poco la Campania (29,7%). Il diesel continua ancora a essere l’alimentazione preferita fra chi sceglie l’Nlt, anche se il trend generale è in costante discesa a vantaggio soprattutto delle ibride (Hev) e dei motori a benzina.

Come è iniziato il 2023 e quali sono le prospettive per i prossimi mesi? A gennaio e febbraio è stata registrata una nuova crescita delle immatricolazioni a noleggio, che migliora anche la performance di fine 2022, sia nel breve termine (+104%) sia nel lungo termine (+60%). L’ampliamento degli eco-incentivi per le vetture elettriche e ibride al noleggio, seppur tardivo e nella misura del 50%, inizia a sortire tangibili effetti. Nei primi 60 giorni dell’anno il noleggio ha immatricolato il 64% delle vetture ibride e il 31% di quelle elettriche. «Con l’auspicio che nel corso del 2023 si possa equiparare al 100% il sostegno degli incentivi anche per chi noleggia una vettura elettrica (al pari di chi l'acquista), la quota del noleggio è destinata ad aumentare ulteriormente e ad accelerare la diffusione di questi veicoli nel parco circolante nazionale», commenta il presidente di Aniasa, Alberto Viano.