Noleggio a lungo termine privati: ecco chi sono gli automobilisto che scelgono questa formula

L’interesse per il noleggio a lungo termine è diffuso anche tra i privati. E lo dimostrano gli oltre 90mila gli utenti unici che negli ultimi nove mesi hanno effettuato ricerche o avuto contatti con Guido Lascelta, il primo comparatore online dedicato al confronto delle offerte di veicoli a noleggio che aiuta a individuare l’auto più adatta alle specifiche esigenze dei singoli driver.

Il profilo di chi sceglie il noleggio a lungo termine

L’ampia mole di contatti maturati dalla messa online della piattaforma, realizzata dalla start-up di servizi di mobilità Mobility Ecolution, consente oggi di tracciare un profilo dell’utente privato tipo che ricerca informazioni per affidarsi al noleggio a lungo termine.

L’interesse mostrato dagli utenti verso la piattaforma è quasi sempre motivato dal desiderio di sostituire la proprietà dell’auto con il suo utilizzo. Secondo gli ultimi dati dell’Associazione Aniasa, oggi i contratti noleggio a lungo termine a privati (con partita IVA o solo codice fiscale) hanno raggiunto quota 160mila.

In prevalenza gli utenti che sono approdati su Guido Lascelta per cercare informazioni sul noleggio a lungo termine sono per lo più uomini (2 su 3) e vivono in centri cittadini: Milano e Roma in testa (in tutto rappresentano il 40% degli utenti), seguite da Torino, Firenze e Palermo. E hanno un’età compresa tra i 35 e i 44 anni e tra i 55 e i 64 anni.

La maggioranza delle persone (ben l’85% del totale) che si sono rivolte a Guido Lascelta in questi mesi lo hanno fatto da mobile.