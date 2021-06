Noleggio Mercedes, arriva Virtuo. L'auto si affitta con l'app

1' di lettura

Noleggiare una Mercedes diventa più facile grazie a Virtuo. Partendo dalla città di Milano, il nuovo servizio di autonoleggio 100% digitale realizzato con in collaborazione con Mercedes-Benz Italia renderà più facile affittare a breve termine una vettura della stella. Entro le prossime settimane, infatti, Virtuo renderà disponibile ai propri clienti un'offerta di circa cento veicoli tra GLA e Classe A. Con Virtuo il noleggio dell'auto avviene tramite un'app (disponibile per IOS e Android) e in pochi click è possibile effettuare la prenotazione, pagare il noleggio, ritirare l'auto segnalando eventuali danni pregressi, avviare il motore tramite chiave digitale e partire. Il tutto senza le code e le complessità di una tradizionale agenzia di noleggio: le vetture sono rese disponibili ai clienti attraverso stazioni di ritiro in città e, a breve, anche negli aeroporti, ad ogni ora del giorno e della notte, senza limiti di orario e, soprattutto, senza contatto.

Noleggio auto con consegna a domicilio

Virtuo garantisce a tutti i clienti un servizio di customer service attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui poter rivolgersi gratuitamente per tutte le necessità legate al noleggio. E per chi desidera avvalersi di un ulteriore comfort, Virtuo offre anche Virtuo Delivered, l'innovativo servizio di car delivery, grazie al quale è possibile ricevere e consegnare l'auto prenotata presso il proprio domicilio. Virtuo, nata in Francia nel 2016 e già attiva in diverse città europee come Parigi, Lione, Marsiglia, Madrid, Barcellona, Londra, Manchester ed Edimburgo, offre un'esperienza di noleggio completamente digitale.

