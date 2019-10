Noli delle petroliere decuplicati in un mese, off limits un quinto della flotta di Sissi Bellomo

(Adobe Stock)



Un quinto della flotta mondiale delle petroliere più grandi è praticamente intoccabile, per il rischio di sanzioni o perché si trova nei cantieri navali per adeguarsi alle nuove regole sui carburanti di Imo 2020. E questo sta provocando un’impennata dei noli senza precedenti: nell’ultimo mese questi sono più che decuplicati per le navi cisterna di dimensioni maggiori. Un aggravio dei costi pesante e imprevisto sui rifornimenti, che si aggiunge al forte rincaro delle polizze assicurative per i carichi dal Medio Oriente – da qualche mese classificato come zona di guerra – e che ora comincia a ripercuotersi sulla domanda di greggio.

Alcuni grandi raffinatori in Asia, tra cui la cinese Sinopec e l’indiana Indian Oil, starebbero già riducendo gli approvvigionamenti: una tendenza che promette di avere effetti ribassisti sulle quotazioni petrolifere, già sotto pressione per la frenata dei consumi legata al rallentamento dell’economia. Proprio ieri il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha di nuovo tagliato le stime sulla crescita globale, portandole ad appena il 3%.

L’ultimo strappo al rialzo per i noli marittimi si è verificato dopo il misterioso incidente che venerdì scorso ha coinvolto una petroliera iraniana nel Mar Rosso, di fronte al porto saudita di Jeddah. È stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: il mercato è letteralmente impazzito e alcune grandi petroliere – le Vlcc (Very Large Crude Carrier), capaci di trasportare 2 milioni di barili di greggio – sono state noleggiate per oltre 300mila dollari al giorno, un prezzo quasi raddoppiato nel giro di ventiquattr’ore, nonché un record da almeno 15 anni. Poco più di un mese fa i noli delle Vlcc si aggirvano intorno a 25mila dollari al giorno.

Ai prezzi attuali tanto vale comprarsela la nave, osservano provocatoriamente gli analisti di Clarkson Platou: «In soli due viaggi il proprietario potrebbe ripagare il prezzo di una Vlcc con dieci anni di vita, che vale 47 milioni di dollari, compresi 16 milioni di valore del rottame».

I noli delle petroliere erano già entrati in forte tensione dopo gli attacchi di un mese fa contro gli impianti Abqaiq e Khurais di Saudi Aramco, che nell’immediato avevano messo ko metà della capacità di produzione di Riad: un ammanco improvviso di greggio che aveva spinto all’affannosa ricerca di forniture alternative e di navi per trasportarle.