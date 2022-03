Nomad, cross-collecting che unisce arte e design

Fra i lavori venduti già all'inaugurazione spicca un paesaggio urbano di Antonio Calderara del 1936, e un piccolo dipinto di Yayoi Kusama per 500mila euro. Fra le opere storicizzate anche un lavoro di Man Ray ‘Pin Up' a 25mila euro.

La galleria Von Bartha ha proposto diversi lavori di Imi Knoebel, fra cui una coppia in vendita per 85mila CHF e una edizione di 1.000 offerta a 4.500 CHF, nonché opere recenti del 2022 dell'inglese Anna Dickinson fra 35mila e 52mila CHF. Complessivamente il comparto arte pur ridotto ha offerto ottimi spunti che ha accompagnato la più ampia componente di design.

Il design moderno e contemporaneo dominano la fiera

Riassumere in breve la variegata offerta della ventina fra gallerie e progetti speciali di design non può essere esaustiva, poiché si è passati dagli anni del dopoguerra a progetti di oggi, dal design italiano a quello brasiliano o egiziano. La galleria Format di Oslo si è posta a metà strada, cercando di integrare opere dal forte contenuto materico in ambiente domestico, con lavori della norvegese Irene Nordli in ceramica e porcellana prezzati fra 5mila e 9mila euro. L'altra galleria di Oslo, Gosla, ha proposto un tavolo con sedie di forma organica di colore giallo formaggio proposto a 15mila euro. Alla galleria Angela Weber Möbel di Zurigo in mostra design degli anni ‘50, soprattutto Italiano e finlandese, fra cui spiccava un tavolo di Paolo Buffa in vendita a 22mila CHF.

Sul fronte del contemporaneo c’era Francesca Neri Antonello di Lugano con il suo sofà-letto ‘Beso' ottagonale e multifunzionale. Il concept concepito è realizzato in Italia a circa 22mila euro. La newyorkese Thomsen Gallery si è specializzata in opere giapponesi attuali costruite secondo la tradizione classica e propone lavori di ceramica, lacca e bambù. Le ceramiche di Fukami erano proposte fra 8mila e 20mila $, mentre i vasi per fiori in bambù fra 5mila e 20mila euro e porta-the e scatole di Lacquers fra 5mila e 55mila euro. La brasiliana Mercado Moderno di Rio, al terzo anno partecipazione grazie anche ad un appoggio logistico a Zurigo, ha offerto design brasiliano modernista e contemporaneo, soprattutto, in legno fra cui sedie di Gustavo Bittencour ispirate da Bo Bardi, nonché opere di vintage modern a 13mila-20mila CHF e molti accessori sotto i 10mila CHF, nonché una foto di Bob Wolfenson dedicata a Brasilia in edizione di 5 in vendita a 17mila CHF.

Gli italiani

Forte la presenza di designer e gallerie Italiane fra cui Fornasetti che ha portato un progetto dedicato al Lunario del Sole del 1942. Si tratta di 12 arazzi, pezzi unici in seta, proposti a 12mila euro ciascuno, più un tredicesimo di grandi dimensioni a 60mila euro realizzato a quattro mani con Giovanni Bonotto e l'associazone A-Collection. Più abbordabile una Riedizione del libro del 1942 in 15 copie a 1.500 euro, così come una serie di 12 piatti col sole, che è anche simbolo di St. Moritz, a 3.900 euro. Loro Piana Interiors ha esposto una serie di sedie da esterno-interno per 4mila - 6mila euro ciascuna. La milanese Luisa delle Piane ha dedicato lo spazio al design italiano del dopoguerra con lavori di Sottsass come i ‘Totems' in edizione di 150 a 7mila euro e la cassettiera ‘Bastonio' a 32mila euro. Una grande lampada in metallo di Nanda Vigo del 1970 era offerta a 25mila euro, mentre le ceramiche di Melotti oscillavano da 3.500 a 18mila euro. L'altra galleria storica milanese di Rossella Colombari ha mostrato un’ampia scelta di design italiano del dopoguerra con un tavolo di Coppola attorniato da sedie finlandesi, appliqué di Vega e ceramiche di Antonio Marras.