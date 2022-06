Nomad Foods (Findus) punta su sostenibilità e «fake fish» per consolidarsi sul mercato

La controllata Findus ha chiuso il 2021 con 700 milioni di fatturato, trainata dall'effetto lockdown, in lieve flessione nel 2022. Findus ha presentato a Venezia “Fish For Good per il futuro degli oceani”, il suo manifesto per la sostenibilità. Obiettivo: garantire una pesca responsabile e ridurre al minimo l'impatto sul pianeta e sull'ambiente. «Ogni giorno ci poniamo l'obiettivo di ridurre al minimo il nostro impatto sul pianeta e mettiamo in campo azioni concrete per prenderci attivamente cura dei mari», commenta Nicola Pasciuto, marketing manager fish di Findus.

«Dopo l’introduzione del marchio blu di pesca sostenibile Msc nel 2017, in cinque anni l’azienda è passata dal 75% al 98% delle materie prime ittiche certificate, trainando anche altri attori del settore», commenta Francesca Oppia, program director Msc Italia. «Per effetto della scelta di Findus, tra il 42% e il 45% del mercato retail del pesce surgelato è oggi certificato Msc».

Il progetto di sostenibilità Findus riguarda anche il packaging. Oggi la quasi totalità (98%) degli imballaggi è riciclabile, con l’impegno che per tutte le scatole di cartone prodotte si utilizzi carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, come da certificazioni Pefc e Fsc.Dopo aver preso parte lo scorso anno alla campagna “Un mare di idee per le nostre acque”, promossa da Coop in collaborazione con LifeGate PlasticLess, con l’adozione di 10 Seabin mangia-rifiuti lungo le coste italiane, oggi Findus accende un dispositivo di ultima generazione: un Pixie Drone in grado di muoversi liberamente per raccogliere rifiuti galleggianti tra cui plastica, organico, vetro, carta e tessuti.Il drone ha una velocità di 3 km orari, ha un’autonomia di sei ore di funzionamento con una ricarica e, per ogni missione, può raccogliere fino a 60 kg di rifiuti e sarà attivo a Venezia.