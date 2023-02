Nomad a St. Moritz: molte vendite e molta mondanità

Non solo grandi nomi, ma anche designer e artisti di ricerca che propongono lavori originali ma dalla fruibilità domestica. I coloratissimi candelabri a forma di carciofi in ceramica creati da Lola Montes Schnabel in un omaggio alla Sicilia e presentati da Nilufar, 3.600 euro per il candelabro singolo, super instagrammati i vasi a forma di testa di hugh Findeltar presentato da The Spaceless Gallery, con tanto di fiori a fare da capigliatura punk, i prezzi dai 25.000 ai 55.000 euro hanno ottenuto un forte riscontro di vendite.

Sempre in vetro di murano ma riciclato le lampade di Christian Pellizzari (12.000-30.000 euro) che riflettono su come la natura si adatti al cambiamento climatico, le sue opere a forma di palma nello stand di Brun Fine Art in una St Moritz incredibilmente mite sono un monito potente.

La contemporaneità

Sul fronte dell'arte contemporanea spicca lo show di Yves Scherer alla galleria norvegese Golsa, con una riflessione per l'ossessione dei nostri tempi per la celebrità e le celebrità: protagonista assoluta è scultura in acciaio che ritrae Johnny Depp e Kate Moss a grandezza quasi naturale sdraiati insieme, tra i 15.000 euro e i 32.000 euro i prezzi richiesti.

Definire Nomad una fiera è piuttosto limitante, la sua eterogeneità la rende più una piattaforma dove arte design ma anche la moda dialogano, tanto il target di riferimento è sempre lo stesso, così tra i progetti speciali ce n'è uno a firma Gucci, “Artists in Flux” dove le opere dei già citati Yves Scherer e Lola Montes Schnabel e l'affascinante tappeto dell'artista nepalese Tsherin Sherpa sono messi a confronto in una mostra multidisciplinare, il progetto è ovviamente itinerante e presto una tappa toccherà anche Milano.

Per chi non è stato testimone diretto della Milano da bere, l'opening di Nomad è stata un'ottima macchina del tempo. Il capoluogo lombardo di nuovo rampantissimo, ha invaso in gran numero St Moritz con il suo strascico di pellicce, bollicine a profusione (Franciacorta il wine partner di questa edizione, per rimarcare la forte presenza del Made in Italy di qualità) e cognomi evocativi che si aggirano nelle stanze dell'hotel: Berlusconi (Barbara), Gucci (Allegra) e Trussardi (Beatrice), ma anche Francesca Ruffini e molti nomi internazionali tra i quali Eugene Niarchos. Numerosi anche gli architetti e i designer in visita. Il weekend di Nomad è coinciso con un altro evento che ha attirato a St Moritz moltissimi high spender, The ICE, uno dei più importanti raduni per le auto storiche. Tutto ciò ha contribuito alla gioia dei galleristi con moltissime vendite fin dall'opening, la maggior parte verso residenti e seconde case della zona, insomma vendite a chilometro zero in pieno rispetto del tema caratterizzante di quest'anno, la sostenibilità!