Nomadi digitali, Sud Est asiatico vincente per prezzi e connettività

Le opportunità

Nonostante le mete più o meno esotiche tuttavia, non si tratta solo di un fenomeno turistico. Come spiega Mattei, «non è una moda passeggera ma un fenomeno evolutivo». «I nomadi digitali – dice – vengono visti come giovani viaggiatori che si spostano, invece si tratta il più delle volte di professionisti qualificati che sfruttano la possibilità di lavorare grazie al proprio computer. Professionisti che, per esempio, vengono qui in Italia e spendono soldi in settori che appartengono alla vita quotidiana, non nei settori turistici. Il motivo è anche economico: se devo fermarmi per sei mesi o un anno, non posso spendere 70 euro a notte come farei invece per una vacanza».

Un fenomeno potenzialmente in grado di cambiare un territorio, come accaduto nel Sud-Est asiatico, dove la creazione di comunità occidentali con diversa capacità di spesa rispetto a quelle locali, e il conseguente aumento della domanda di case, hanno spinto in su i prezzi. Cambiamento non sempre positivo: in Messico, meta ambitissima dai nomadi digitali, proprio il crescente numero di quest’ultimi sta causando una forte gentifricazione, con conseguente nascita di movimenti di protesta.

C’è anche però chi punta sui remote worker per ripopolarsi, come l’Estonia, che vuole attrarre professionisti “senza fissa dimora” e dalle grandi competenze digitali per inserirli nel territorio e dare una spinta alla propria economia. Non a caso, si tratta di uno dei primi Paesi europei ad aver introdotto un visto specifico per questa categoria di persone, regolarizzando così un fenomeno che mancava di legislazione (il visto turistico infatti, normalmente utilizzato dai digital nomad, non permetterebbe di lavorare).

Il focus su alcune mete

Indonesia

Località già molto ambita per clima e basso costo della vita, è diventata porto sicuro per i digital nomad grazie alle numerose comunità presenti e al passaparola; ora, l’Indonesia ha deciso di rendersi ancora più attrattiva per i remote worker, grazie al visto speciale per nomadi digitali annunciato dal ministro al Turismo, Sandiaga Salahuddin Uno, che permetterebbe di prolungare il soggiorno fino a cinque anni senza dover pagare alcuna tassa sulle entrate (mentre di norma passati sei mesi è necessario spostare la residenza fiscale).

Secondo il ministro, questa soluzione, unitamente agli eventi sportivi e al turismo ecologico offerti dall’arcipelago, potrebbe portare 3,6 milioni di viaggiatori e dare lavoro a un milione di indonesiani.

Thailandia

Chiang Mai, città nel nord del Paese, è famosa per la sua grande comunità di digital nomad. Non a caso, proprio qui è nato il Nomad Summit, la più grande conferenza di nomadi digitali, lavoratori da remoto e in più in generale chiunque non è vincolato per lavorare a un luogo fisico. Ma più che sulla quantità, la Thailandia punta sulla qualità: il visto Ltr (Long term resident) infatti, permette di prolungare il soggiorno nel Paese fino a dieci anni, ma può essere richiesto – nell’ambito del nomadismo digitale – solo da professionisti che lavorano per «aziende ben consolidate all’estero», con un reddito non inferiore agli 80mila dollari l’anno nei due anni precedenti (o in alternativa superiore ai 40mila; ma allora il richiedente dovrà avere un Masters’s degree).