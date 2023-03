Nominati due nuovi commissari per Piaggio Aero

Piaggio Aerospace, conclude Venzano, «è un’azienda strategica coperta da golden power e ha dimostrato, anche in amministrazione straordinaria, il suo grande valore, continuando, grazie al valore dei suoi prodotti e dei suoi lavoratori, a prendere commesse in ogni settore: velivoli, motori e manutenzione. Ora, però, occorre una progettualità chiara e decisa per il futuro sulle persone, sui prodotti e sui processi».