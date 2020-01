Nomination: tra i favoriti «Joker», «1917» e «C’era una volta a… Hollywood»

Miglior attrice

Il titolo di miglior attrice protagonista andrà molto probabilmente a Renée Zellweger («Judy»), che dovrebbe superare la concorrenza di Cynthia Erivo («Harriet»), Scarlett Johansson («Storia di un matrimonio») - e qui la curiosità è che l’attrice ha una doppia candidatura, visto che oltre che per “Marriage Story”, dove è protagonista, è candidata anche per Jojo Rabbit come non protagonista - Saoirse Ronan («Piccole donne») e Charlize Theron («Bombshell»).



Attori non protagonisti

Nelle categorie dei non protagonisti, non sembrano esserci problemi per Brad Pitt («C'era una volta a… Hollywood»), già premiato ai Golden Globe e quasi sicuro di portarsi a casa la statuetta. Gli altri candidati sono Tom Hanks («A Beautiful Day In the Neighborhood»), Anthony Hopkins («The Two Popes»), Joe Pesci («The Irishman») e Al Pacino («The Irishman»).



Attrici non protagoniste

Anche nel gruppo delle migliori attrici protagoniste, c'è una grande favorita come Laura Dern («Storia di un matrimonio»), che dovrebbe facilmente avere la meglio su Kathy Bates («Richard Jewell»), Scarlett Johansson («Jojo Rabbit»), Florence Pugh («Piccole donne») e Margot Robbie («Bombshell»).



La miglior sceneggiatura non originale sembra vedere una sfida a tre tra «The Irishman», «Joker» e «Piccole donne», mentre per la miglior sceneggiatura originale i contendenti principali sono «Storia di un matrimonio» e «C'era una volta a… Hollywood»



Nella categoria per il miglior lungometraggio d'animazione sembra una partita a due tra «Toy Story 4» e «Missing Link», mentre gli altri nominati sono «I Lost My Body», «Klaus» e il terzo capitolo della saga di «Dragon Trainer».