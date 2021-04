Nomination Oscar al Miglior attore non protagonista: Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

1' di lettura

Oltre al favorito Daniel Kaluuya, nella categoria del miglior attore non protagonista c'è anche l'altra faccia della medaglia di «Judas and the Black Messiah». Lakeith Stanfield interpreta il “Giuda” del titolo e raggiunge la sua prima, meritata nomination agli Oscar, che potrebbe essere una vera e propria spinta nella sua carriera hollywoodiana. L'attore era già stato protagonista di «Sorry to Bother You» e tra i tanti attori di «Cena con delitto», ma in questo nuovo ruolo dà davvero il meglio di sé e si conferma un nome da tenere in grande considerazione.

