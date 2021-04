Nomination Oscar al Miglior attore non protagonista: Leslie Odom Jr. (Quella notte a Miami)

1' di lettura

Attore e cantante, Leslie Odom Jr. può essere uno dei nomi nuovi di Hollywood: dopo «Hamilton», sempre dello scorso anno, il successo è arrivato per la sua ottima prova in «Quella a notte a Miami», bellissimo film di Regina King in cui veste i panni di Sam Cooke. Soprattutto nella potente sequenza finale emerge al meglio la sua notevole performance che gli è valsa la nomination: la statuetta non arriverà, ma la candidatura è già un successo.

