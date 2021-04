Nomination Oscar al Miglior attore non protagonista: Paul Raci (Sound of Metal)

1' di lettura

Forse il nome meno famoso tra tutti i candidati, Paul Raci è un outsider degli Oscar, esattamente come il film per cui è stato candidato: «Sound of Metal» di Darius Marder. Nel film interpreta il responsabile di una comunità di persone non udenti, che prova ad aiutare il giovane protagonista a ripensare alla sua esistenza dopo la perdita dell'udito. Bella interpretazione, ma la nomination è stata una sorpresa.

