Nomination Oscar al Miglior attore non protagonista: Sacha Baron Cohen (Il processo ai Chicago 7)

1' di lettura

Il cast de «Il processo ai Chicago 7» è il vero valore aggiunto dell'operazione, ma in un gruppo molto ampio ed eterogeneo di attori l'unica nomination è arrivata per la bella prova di Sacha Baron Cohen, che quest'anno poteva anche puntare a una doppietta di candidature con il seguito di «Borat». Classe 1971, l'attore inglese ha raggiunto spesso il successo con film comico-demenziali ma in ruoli drammatici come questo offre prestazioni altrettanto convincenti.





