Nomination Oscar al miglior attore protagonista: Adam Driver (Storia di un matrimonio)

Adam Driver

Da diversi anni uno degli attori più intensi e interessanti del cinema americano, Adam Driver si è letteralmente superato con «Storia di un matrimonio», film in cui regala dei duetti davvero memorabili con l'altrettanto brava Scarlett Johansson.

Davanti a lui nei pronostici c'è Joaquin Phoenix, ma resta comunque una grande soddisfazione avere la seconda nomination consecutiva agli Oscar, dopo quella dello scorso anno come non protagonista per «BlacKkKlansman» di Spike Lee.