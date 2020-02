Nomination Oscar al miglior attore protagonista: Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Antonio Banderas

È stata davvero la performance della vita quella di Antonio Banderas in «Dolor y gloria», in cui interpreta un vero e proprio alter ego di Pedro Almodóvar, il regista che l'ha lanciato e con cui ha spesso collaborato nel corso della sua carriera. Molto difficile superare Joaquin Phoenix per «Joker», ma qualche possibilità può averla, visto anche il meritatissimo premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes dello scorso anno.