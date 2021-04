Nomination Oscar al Miglior attore protagonista: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

1' di lettura

La sua scomparsa a fine agosto del 2020 è stata uno shock per tutto il mondo del cinema: Chadwick Boseman, diventato una celebrità con «Black Panther», ci ha lasciati a soli 43 anni per un tumore di cui non aveva mai parlato in precedenza. La sua dolorosa e sofferta prova in «Ma Rainey's Black Bottom» si porta dentro la consapevolezza di una malattia allo stadio avanzato ed è tra le performance più importanti degli ultimi anni. Ha già vinto il Golden Globe e ora moltissimi pensano arriverà anche l'Oscar, postumo e meritatissimo.

