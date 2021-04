Nomination Oscar al Miglior attore protagonista: Gary Oldman (Mank)

1' di lettura

Tra i più grandi attori del cinema contemporaneo, Gary Oldman diventa sempre più bravo col passare degli anni e dopo la vittoria dell'Oscar come miglior protagonista per il ruolo di Churchill ne «L'ora più buia», torna alla nomination per una prova altrettanto significativa. In «Mank» veste i panni dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e regala una performance memorabile, degna del suo grande nome: probabilmente non gli porterà un'altra statuetta, ma rimarrà impressa a lungo nella memoria collettiva.

Loading...