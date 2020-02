Nomination Oscar al miglior attore protagonista: Joaquin Phoenix (Joker)

Il grande favorito è anche l'interprete di una delle performance più osannate degli ultimi anni. Nei panni di Arthur Fleck/Joker, Phoenix mostra tutto il suo talento espressivo e gestuale, attraverso una prova di notevole fisicità e di efficace trasformismo. È alla quarta nomination agli Oscar, ma non ha mai vinto in passato: questo è l'anno buono per fargli alzare la statuetta che tanto merita.