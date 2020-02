Nomination Oscar al miglior attore protagonista: Jonathan Pryce (I due papi)

Jonathan Pryce

Forse la nomination più sorprendente della cinquina è proprio questa, soprattutto perché il film in cui recita Jonathan Pryce non è rientrato nelle categorie principali. Eppure, il valore de «I due papi» sta proprio nelle interpretazioni di Price e di Anthony Hopkins. Pryce veste i panni di Bergoglio e la sua prova, seppur non possa raggiungere la statuetta, è davvero stupefacente. Si tratta della prima nomination agli Oscar della sua carriera.