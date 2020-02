Nomination Oscar al miglior attore protagonista: Leonardo DiCaprio (C'era una volta a…Hollywood)

Sesta nomination agli Oscar per DiCaprio, che aveva ottenuto la sua prima, e per ora ultima, statuetta per «Revenant – Redivivo» nel 2016. Il bis sembra impossibile, ma nell'ultimo lungometraggio di Quentin Tarantino, DiCaprio è riuscito magnificamente ad alternare un registro leggero a uno più drammatico, confermandosi uno degli attori americani più talentuosi della sua generazione.