Nomination Oscar al Miglior attore protagonista: Riz Ahmed (Sound of Metal)

1' di lettura

Primo attore musulmano a essere candidato agli Oscar, Riz Ahmed ha raggiunto l'apice della sua carriera con l'ottima prova in «Sound of Metal», dove interpreta un batterista che sta gradualmente perdendo il senso dell'udito. Non ci sono possibilità di vittoria, ma essere tra i nominati è già un grosso premio per questo attore in costante crescita.

